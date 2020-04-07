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İSTANBUL'A 1743 KAMERALI TAKİP

KORONAVİRÜS önlemleri sürerken İstanbul'un izlendiği noktalardan biri de İBB Ulaşım Yönetim Merkezi oldu.

07.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:22
KORONAVİRÜS önlemleri sürerken İstanbul 'un izlendiği noktalardan biri de İBB Ulaşım Yönetim Merkezi oldu. Evde kal uyarıları ve sokağa çıkma yasaklarının ardından 1743 kamerayla izlenen İstanbul'un en yoğun meydanlarının boş kaldığı görüldü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Evde kal, Sosyal mesafeyi koru uyarıları ve 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ardından İstanbul'da sessizlik hakim oldu. İstanbul'daki sakinlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden 1743 kamerayla izleniyor. İstanbul'da bulunan meydanlar, sahil yolları, D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere bir bölge kameralardan izleniyor. Öte yandan İstanbul'daki dolmuş, minibüs ve taksilerin kameralarının da bağlı olduğu merkezde, İstanbulluların Evde kal çağrılarına uydukları görülüyor.
Dolmuş ve minibüsler içerisinde bulunan kameralardan bakıldığında sürücülerin maske taktıkları ve yolcu sayısının az olması hatta yolcuların tamamında da maskeli olduğu görülüyor. 30 kişinin çalıştığı merkezde, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çalışan personellerinin de olduğunu belirten bir yetkili, Ayrıca 10 mobil EDS araçlarımız da İstanbul caddelerinde uyarılar yapmak için sahadalar dedi. Bir emniyet görevlisinin de bulunduğu Ulaşım Yönetim Merkezi'nde kameralardan herhangi bir olumsuzluk görüldüğünde, görevliler anında ilgili birimlere bilgi veriyor. İSTANBUL’A 1743 KAMERALI TAKİP

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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İSTANBUL'A 1743 KAMERALI TAKİP
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