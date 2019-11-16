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İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi

Son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisiHaber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA - İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.

16.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 16.11.2019 14:25
Son yıllarda 'ye gelen en büyük yolcu gemisi
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - DHA - İSTANBUL'a 2 bin yolcusuyla dev kruvaziyer geldi.
Panama bandralı MSC Lirica adlı gemi, İtalya'nın Venedik limanından tura başladı. 1973 yolcusu ve 720 müretebatlı gemi saat 12.00 sıralarında İstanbul'a geldi. 275 metre uzunluğunda 48 metre yüksekliğindeki gemi son yıllarda Türkiye'ye gelen en büyük kruvaziyer olma özelliği taşıyor. Avrupa'nın farklı noktalarından gelen turistler ise bugün boyunca istanbul'un keyfini çıkartacak.
İstanbul'a 2 bin yolculu dev kruvaziyer geldi

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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