İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

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İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli olduGökhan Artan İstanbul, 1 Haziran (DHA)-İstanbul'a 2019 yılı ocak-nisan döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 4 milyon 399 bine yükselirken, kente en çok ve en az gelen yabancı sıralaması da belli oldu. İlk 4 aylık rakamlara göre kente gelen yabancı sayısı son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kente en fazla gelenler ise 315 bin ile Alman vatandaşları oldu. Geçtiğimiz yıla göre gelişlerinde azalma yaşansa da İranlılar 267 bin ile ikinci, Ruslar ise 227 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sıralaması da değişti. ilk sırayı Suudi Arabistan'ı geçen Irak vatandaşları aldı.HAVAYOLU İLE GELİŞLER DE ARTTIİstanbul'a geçen yılın ocak-nisan aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 16,3, denizyolu ile gelişler yüzde 6,1 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 23'ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 20'si İstanbul Havalimanını ve yüzde 57'si Atatürk Havalimanını kullandı. Türkiye'ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.HANGİ HAVALİMANINDAN KAÇ YABANCI GİRİŞ YAPTIAtatürk Havalimanı2 milyon 501 binSabiha Gökçen Havalimanı1 milyon 10 bin 814İstanbul Havalimanı874 bin 97ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLERDE SIRALAMA DEĞİŞTİArap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerdeki artışlar devam ederken kente Arap ülkelerinden gelen sıralama da değişti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,4 artış ile kente gelen Arap turist sayısı 1 milyon 40 bin 131 oldu. Arap ülkeleri içinde en çok gelenler sıralamasında daha önce birinci sırada yer alan Suudi Arabistan 174 bin 223 ile ikinci sıraya gerilerken, listenin ilk sırasını Iraklılar aldı. Kente 174 bin 223 Irak vatandaşı geldi.Listenin üçüncü sırasında 90 bin 713 ile Kuveytliler, dördüncü sırada ise 89 bin 911 ile Cezayirliler yer aldı.İSTANBUL'A BU YIL AYLARA GÖRE GELEN YABANCI SAYISIOcak918 bin 944Şubat984 bin 693Mart1 milyon 165 bin 592Nisan1 milyon 329 bin 868İSTANBUL'A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR(İLK 100)1.Almanya 315 bin 143-yüzde 9,5 arttı2.İran 267 bin 44-yüzde 20,9 azaldı3.Rusya Federasyonu 227 bin 637-yüzde 17 arttı4.Irak 174 bin 223-yüzde 32,2 arttı5.Fransa 151 bin 266-yüzde 22,2 arttı6.İngiltere140 bin 810-yüzde 5,3 arttı7.Ukrayna116 bin 112-yüzde 34,9 arttı8.ABD115 bin 704-yüzde 6 arttı9.Çin Halk Cumhuriyeti111 bin 629-yüzde 1,9 arttı10.Suudi Arabistan110 bin 274-yüzde 29,4 azaldı11.Hollanda94 bin 741-yüzde 18 arttı12.İsrail94 bin 87-yüzde 22 arttı13.Kuveyt90 bin 713-yüzde 5,4 arttı14.Cezayir89 bin 911-yüzde 14,3 arttı15.İtalya84 bin 666-yüzde 28,9 arttı16.Lübnan84 bin 537-yüzde 28,8 arttı17.Türkmenistan82 bin 325-yüzde 23,2 arttı18.Libya78 bin 205-yüzde 62,5 arttı19.Azerbaycan77 bin 678-yüzde 22,4 arttı20.Ürdün76 bin 181-yüzde 4,2 arttı21.Özbekistan65 bin 220-yüzde 1,4 azaldı22.Fas63 bin 31-yüzde 43,7 arttı23.Kazakistan59 bin 686-yüzde 15,9 arttı24.Güney Kore58 bin 340-yüzde 38,7 arttı25.İspanya57 bin 710-yüzde 45,2 arttı26.Tunus56 bin 406-yüzde 57,7 arttı27.Endonezya54 bin 243-yüzde 43,6 arttı28.Mısır50 bin 375-yüzde 7,7 arttı29.Suriye48 bin 927-yüzde 10,8 arttı30.İsveç48 bin 349-yüzde 18,9 arttı31.Hindistan46 bin 610-yüzde 16,3 arttı32.Belçika45 bin 285-yüzde 15,8 arttı33.Avusturya44 bin 608-yüzde 43,9 arttı34.Romanya43 bin 889-yüzde 17,4 arttı35.Malezya41 bin 448-yüzde 52,1 arttı36.Yunanistan39 bin 288-yüzde 12,7 arttı37.İsviçre38 bin 295-yüzde 26,7 arttı38.Tayvan36 bin 836-yüzde 48,7 arttı39.Kırgızistan36 bin 198-yüzde 39,9 azaldı40.KKTC33 bin 699-yüzde 1 arttı41.Pakistan33 bin 207-yüzde 39,6 arttı42.Bulgaristan30 bin 789-yüzde 10,5 arttı43.Katar29 bin 31-yüzde 2,1 artış44.Kanada28 bin 778-yüzde 12,6 arttı45.Japonya28 bin 232-yüzde 6 azaldı46.Danimarka27 bin 491-yüzde 34,8 arttı47.Kosova265 bin 906-yüzde 7,9 arttı48.Bahreyn25 bin 396-yüzde 43,6 arttı49.Brezilya23 bin 890-yüzde 53,9 arttı50.Gürcistan 20 bin 908-yüzde 4,7 azaldı51.Sırbistan19 bin 976-yüzde 110 arttı52.Polonya19 bin 656-yüzde 33,1 arttı53.Bosna Hersek19 bin 440-yüzde 19,2 arttı54.Arjantin18 bin 171-yüzde 3 arttı55.Haymatlos18 bin 166-yüzde 34,7 arttı56.Avustralya 18 bin 144-yüzde 17,1 arttı57.Oman18 bin 9-yüzde 22,9 azaldı58.Tayland17 bin 794yüzde 78,4 arttı59.Arnavutluk17 bin 484-yüzde 30,3 arttı60.Afganistan15 bin 421-yüzde 54,8 arttı61.Filistin15 bin 33-yüzde 1-1 azaldı62.Filipinler14 bin 502-yüzde 28,1 arttı63.Güney Afrika14 bin 304-yüzde 3,8 arttı64.Norveç13 bin 863-yüzde 8,2 arttı65.Kolombiya13 bin 394-yüzde 17,9 arttı66.Moldovayüzde 13 bin 270-yüzde 15,2 azaldı67.Birleşik Arap Emirlikleri13 bin 198-yüzde 1,6 azaldı68.Tacakistan13 bin 89-yüzde 25,5 arttı69.Macaristan12 bin 951-yüzde 7,1 azaldı70.Hırvatistan12 bin 321-yüzde 33,3 arttı71.Makedonya11 bin 664-yüzde 3,9 arttı72.Belarus11 bin 658-yüzde 21,4 arttı73.Yemen11 bin 266-yüzde 0,8 arttı74.Çekya11 bin 176-yüzde 19,2 arttı75.Slovenya10 bin 526-yüzde 29,1 arttı76.Nijerya-10 bin 393-yüzde 32,9 arttı77.Portekiz-10 bin 364-yüzde 19 arttı78.Litvanya10 bin 125-yüzde 59,6 arttı79.İrlanda9 bin 682-yüzde 12,2 arttı80.Meksika9 bin 601-yüzde 59,1 artı81.Finlandiya9 bin 346-yüzde 12,4 azaldı82.Singapur8 bin 216-yüzde 2,7 azaldı83.Honkong7 bin 442-yüzde 81,9 azaldı84.Slovakya5 bin 972-yüzde 22 arttı85.Moğolistan5 bin 825-yüzde 8,3 arttı86.Letonya5 bin 551-yüzde 13,3 arttı87.Bangladeş5 bin 464-yüzde 1,1 arttı88.Estonya5 bin 434-yüzde 23,2 arttı89.Ermenistan5 bin 18-yüzde 6,5 azaldı90.Karadağ4 bin 895-yüzde 71 arttı91.Sudan4 bin 415-yüzde 7 arttı92.Somali4 bin 331-yüzde 88,7 arttı93.Şili-3 bin 941-yüzde 9,2 azaldı94.Etiyopya-3 bin 699-yüzde 83,4 arttı