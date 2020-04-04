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İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu.

04.04.2020 04:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 04:45
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul 'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un giriş çıkışlarında 26 kontrol noktası kurulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle belirlenen araçlar dışında İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. Avrupa Yakası'nda D100 Karayolu Gümüşyaka mevkii ve Avrupa Otoyolu Çerkezköy mevkiinde, Anadolu yakasında ise Tuzla D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Kocaeli Vali Muammer Güler Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda giriş ve çıkışlar jandarma ve polis ekiplerince kesildi. Kontrol noktalarına gelen özel araçlar, ekipler tarafından geri çevrildi. İzin belgeleri bulunan TIR ve kamyonların ise girişlerine izin verildi. İzinleri olmayan TIR ve kamyon sürücülere de ceza kesildi.
Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada kente giriş ve çıkışların 26 noktadan kesildiğini açıkladı. İSTANBUL’A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

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İSTANBUL'A ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI DURDURULDU
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