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İstanbul'a dolu sürprizi

İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu.

19.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:30
İstanbul'a dolu sürprizi
İstanbul 'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu.
İstanbul'un bazı bölgelerinde önce yağmur ardından dolu yağışı gerçekleşti. Sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Dolu yağışı aniden bastırıp kısa sürede sona ererken yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Dolu Yağışı, İstanbul, Güncel

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