İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk

Ramazan Bayramı
ile birleşen tatillerini İstanbul
dışında değerlendirenler dönüş yoluna geçti. Bu durum kara yollarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tekirdağ-İstanbul yolunun Çorlu
kavşağındaki araç kuyrukları metrelerce uzadı.
9 günlük uzun bayram tatilini fırsat bilerek Ramazan Bayramı ile birleşen tatili memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirerek değerlendirenler İstanbul'a dönüş yoluna geçti. Tatilcilerin dönüşü Tekirdağ ve İstanbul'u birbirine bağlayan D-110 Karayolu'nun Çorlu kavşağı bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Tatili değerlendirmek için Ege
kıyıları, Çanakkale
ve Tekirdağ'ın turistik ilçeleri ile Gökçeada
, Bozcaada
, Marmara
Adası ile Avşa
Adası gibi yerleri seçenler dönüş yoluna geçti.
Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi evlerinde olmak isteyen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu. Tekirdağ - İstanbul yolunun Çorlu Kavşağı bölümünde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bölge trafik ekipleri de çalışma başlattı.
Trafik akışının yavaşladığı güzergahta İstanbul yönüne doğru yoğunluğun her geçen dakika daha da arttığı görülüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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