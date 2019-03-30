İstanbul'a En Çok Gelen Turist Sıralaması Değişti

Kaynak: DHA

İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti. Geçtiğimiz yıl Ocak-Şubat döneminde ilk sırada yer alan İran vatandaşları bu yıl listede ikinci sıraya geriledi. Alman vatandaşları ise bu yıl 126 bin gelişle ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl kente gelen turist sıralamasında listede 4'üncü sırada yer alan Suudi Arabistan vatandaşlarının bu yıl gelişleri yüzde 39,4 azalış ile sayıları 41 bine geriledi. Suudi Arabistan listede 11'inci sırada yer aldı.İlk iki ayda kente gelen yabancı sayısı ise son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı 1 milyon 903 bin 657 oldu.Ocak ayında 918 bin 944, Şubat ayında ise 984 bin 693 yabancı kente geldi. İstanbul'a gelen yabancılar listesinin ilk sırasına ise 126 bin gelişle Alman vatandaşları yerleşti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 23,4 gelişleri azalan İran vatandaşları kente yaptıkları 123 bin ziyaretle listede ikinci sıraya geriledi. ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran'ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle İran vatandaşlarının gelişleri azaldı.FRANSIZLARIN GELİŞLERİ ARTTI98 bin gelişle Rus vatandaşları geçtiğimiz yıl olduğu gibi 3'üncü sıradaki yerini korudu. Listede geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat döneminde 5'inci sırada yer alan Iraklılar, 87 bin gelişle 4'üncü, 7'nci sırada yer alan Fransızlar 62 bin gelişle bu yıl 5'inciliğe yükseldi. İngilizler 59 bin gelişle listede 6'ıncı sıradaki yerini korudu.9'uncu sırada yer alan Ukraynalılar kente 51 bin gelişle 7'nciliğe yükselirken, Çinliler 50 bin gelişle 8'inci sıradaki yerlerini korudu.SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞLARININ GELİŞLERİ AZALDIGeçtiğimiz yıl 10'uncu sırada yer alan Kuveyt vatandaşları 49 bin 515 gelişle listede 9'unculuğa yükseldi. 13'üncü sırada yer alan ABD'liler ise 45 bin gelişle 10'uncu sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasındaki yüzde olarak en büyük düşüş ise Suudi vatandaşlarının gelişinde yaşandı.Geçtiğimiz yıl 4'üncü sırada yer alan Suudi Arabistanlıların gelişleri 41 bine geriledi. Yüzde 39,4 gelişleri azalan Suudi vatandaşları listede 11'inci sırada yer aldı.EN ÇOK ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPTILARİstanbul'a havayolu ile gelişler yüzde 13,3, denizyolu ile gelişler ise yüzde 9,3 arttı. İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilere göre; 2019 yılı Ocak ve Şubat ayında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 13 arttı. İki ayda havayolu ile İstanbul'a gelen yabancıların yüzde 22,4'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'na, yüzde 1,3'ü İstanbul Havalimanını ve yüzde 76,9'u Atatürk Havalimanı'nı kullandı.Atatürk Havalimanı'na 1 milyon 449 bin 47, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 424 bin 871, İstanbul Havalimanı'nı 23 bin 877 yabancı ziyaretçi kullandı.İSTANBUL'A GELEN YABANCILARIN DAĞILIMI ŞÖYLE2019 yılı Ocak-Şubat döneminde İstanbul'a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri şöyle: Almanlar: yüzde 6.6, İranlılar: yüzde 6.5, Ruslar: yüzde 5.2, Iraklılar: yüzde 4.6, Fransızlar: yüzde 3.3, İngilizler: yüzde 3.1, Ukraynalılar: yüzde 2.7, Çinliler: yüzde 2.6, Kuveytliler: yüzde 2.6, Amerikalılar: yüzde 2.4, Suudi Arabistanlılar: yüzde 2.2, Türkmenistanlılar: yüzde 2.1, Libyalılar: yüzde 2.1, Azerbeycanlılar: yüzde 2.1, Hollandalılar: yüzde 2.2, Diğer ülkeler: 49,7İSTANBUL'A OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR(İLK 50)1.Almanya-126 bin 217-yüzde 10,3 artış2.İran-123 bin 816-yüzde 23,4 azaldı3.Rusya Federasyonu-98 bin 510-yüzde 19,1 artış4.Irak-87 bin 77- yüzde 41,46 artış5.Fransa-62 bin 343-yüzde 23,6 artış6.İngiltere-59 bin 654- yüzde 5,5 artış7.Ukrayna-51 bin 192-yüzde 10,5 artış8.Çin Halk Cumhuriyeti-50 bin 211-yüzde 2,2 artış9.Kuveyt-49 bin 515-yüzde 31,9 artış10.ABD-45 bin 765-yüzde 35,8 artış11.Suudi Arabistan-41 bin 653- yüzde 39,4 azaldı12.Türkmenistan-40 bin 254-yüzde 35 artış13.Libya-40 bin 48-yüzde 99 artış14.Hollanda-41 bin 603-yüzde yüzde 3,2 artış15.Azerbaycan-39 bin 357-yüzde 10,8 artış16.İsrail-36 bin 854-yüzde 10,1 artış17.Cezayir-34 bin 817-yüzde 30,5 artış18.İtalya-33 bin 968-yüzde 17,5 artış19.Lübnan-32 bin 540-yüzde 29,1 artış20.Ürdün-31 bin 398-yüzde 24,4 artış21.Özbekistan- 31 bin 172-yüzde 27,8 artış22.Güney Kore-29 bin 24-yüzde 49,9 artış23.Kazakistan-26 bin 670-yüzde 14,2 artış24.Fas-25 bin 744-yüzde 39 artış25.Endonezya-24 bin 892-yüzde 35,3 artış26.Suriye-23 bin 853-yüzde 32,4 artış27.Mısır-22 bin 900-yüzde 21,6 artış28.İspanya-22 bin 387-yüzde 30,8 artış29.Tunus-22 bin 271-yüzde 27,1 artış30.Avusturya-19 bin 882-yüzde 19,1 artış31.İsveç-19 bin 94-yüzde 8 artış32.Romanya-18 bin 978-yüzde 22.9 artış33.Belçika-18 bin 369-yüzde 7,9 artış34.KKTC-18 bin 136-yüzde 29,7 azaldı35.Kırgızistan-17 bin 43-yüzde 4,1 artış36.Yunanistan-16 bin 739-yüzde 72 artış37.Bahreyn-15 bin 541-yüzde 102,9 artış38.Bulgaristan-15 bin 458 bin-yüzde 13,1 artış39.Tayvan-14 bin 708-yüzde 36,5 artış40.Malezya-14 bin 706-yüzde 11,8 artış41.Hindistan-14 bin 415-yüzde 26,4 artış42.İsviçre-14 bin 406-yüzde 8,2 artış43.Pakistan-13 bin 599-yüzde 27,9 artış44.Japonya-12 bin 745-yüzde 29,7 artış45.Kosova-11 bin 966-yüzde 14,7 azalış46.Kanada-11 bin 552-yüzde 24,7 azalış47.Katar-11 bin 389-yüzde yüzde 10,4 artış48.Danimarka-10 bin 906-yüzde 4,2 artış49.Brezilya-10 bin 790-yüzde 64,9 artış50.Gürcistan-9 bin 931- yüzde 5 azalış - İstanbul