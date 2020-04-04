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İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

İstanbul DHAMeteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

04.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:52
İSTANBUL'A FIRTINA UYARISI

İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir 'in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın (30-60 km/sa); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, İstanbul, Güncel
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