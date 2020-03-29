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İstanbul'a giden tüm araçlara sıkı denetim

İstanbul'a giden tüm araçlara sıkı denetim Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'dan İstanbul'a giden tüm araçlar mercek altına alındı.

29.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:22
İstanbul 'a giden tüm araçlara sıkı denetim
TEKİRDAĞ - Ülke genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ 'dan İstanbul'a giden tüm araçlar mercek altına alındı. Polis , jandarma ve sağlık ekipleri araçlarda tek tek denetim yapıyor.
İçişleri Bakanlığının korona virüs genelgesiyle birlikte ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda Tekirdağ'dan çıkış yaparak İstanbul'a gitmek isteyen tüm araçlar çeşitli denetimlerden geçiriliyor. Yollarda bulunan Polis, jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor. İstanbul’a giden tüm araçlara sıkı denetim

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, İstanbul, Jandarma, Polis, 3. Sayfa

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İstanbul'a giden tüm araçlara sıkı denetim

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