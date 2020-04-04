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İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, megakent İstanbul'a giriş çıkışlara dair 6 istisnanın olduğunu belirterek "Bu araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

04.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından gözler megakent İstanbul 'a çevrildi. Türkiye'nin kalbinin attığı İstanbul'a giriş çıkışlara dair istisnaları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı.

YURT İÇİ TAŞIMACILIKTA GÖREVLİ OLANLAR

Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnaları şöyle sıraladı;

1 - Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

Belirtilen amaçlarla İstanbul'a giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İstanbul'dan ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. İstanbul'a giriş yapan ticari araç sürücüleri, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorundadır.

2 - Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul'dan transit geçişlerine izin verilecektir. Ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

3 - Doğalgaz, elektrik,petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.

4 - Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş yerlerinin farklı illerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi,SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.

5 - Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.

6 - İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek "Seyahat İzin Belgesi" ile giriş/çıkış yapabilecektir.

İstanbul’a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Etiketler: İstanbul Valisi, Zonguldak, İstanbul, Güncel

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Megakent İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
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