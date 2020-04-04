Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.

04.04.2020 00:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:37
İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak 'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. İstanbul 'un giriş ve çıkışlarında görevli ekipler, yoldaki araçları geri çeviriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul'da saat 00.00'ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haberler
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı ’ikinci Bilim Kurulu’ hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

02:09: Gaziantep'te giriş-çıkışlar kapatıldı - Haber 02:08: Ordu'da araç giriş çıkışları durduruldu - Haber 02:07: Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu - Haber 02:06: Filistinli damadın evinden yükselen zılgıtlar sesleri maskelerin altından çekildi - Haber 02:05: Van'da, gece yarısı 5 ayrı noktada denetimler yapıldı - Haber 01:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haber 00:26: Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber