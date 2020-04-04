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İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor

İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.

04.04.2020 01:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:15
İstanbul 'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak 'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. İstanbul'un giriş ve çıkışlarında görevli ekipler, yoldaki araçları geri çeviriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul'da saat 00.00'ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Genel

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İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor
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