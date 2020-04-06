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İstanbul'a giriş çıkışlarda uygulama noktalarında araç kuyruğu

Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla il giriş çıkışlarında kontroller devam ederken, izni olmayan vatandaşlar geri döndürüldü.

06.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:40
İstanbul'a giriş çıkışlarda uygulama noktalarında araç kuyruğu
Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla il giriş çıkışlarında kontroller devam ederken, izni olmayan vatandaşlar geri döndürüldü. Uygulama noktalarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturuldu.
Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul 'un da aralarında olduğu bazı şehirlerin giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmişti. Getirilen kısıtlamalar kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak vatandaşların izin kağıtlarını kontrol etti. İzni ve ikametgahı olmayan vatandaşların giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Uygulama noktalarında zaman zaman uzun araç kuyrukları da oluştuğu görüldü.
(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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