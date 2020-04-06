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İstanbul'a giriş çıkışlarda uygulama noktalarında araç kuyruğu

İstanbul'a giriş çıkışlarda uygulama noktalarında araç kuyruğu Giriş çıkışa izni olmayan vatandaşlar geri döndürüldü Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla il giriş çıkışlarında kontroller devam ederken, izni olmayan vatandaşlar geri döndürüldü.

06.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:52
İstanbul 'a giriş çıkışlarda uygulama noktalarında araç kuyruğu
Giriş çıkışa izni olmayan vatandaşlar geri döndürüldü
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla il giriş çıkışlarında kontroller devam ederken, izni olmayan vatandaşlar geri döndürüldü. Uygulama noktalarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturuldu.
Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu bazı şehirlerin giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmişti. Getirilen kısıtlamalar kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak vatandaşların izin kağıtlarını kontrol etti. İzni ve ikametgahı olmayan vatandaşların giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Uygulama noktalarında zaman zaman uzun araç kuyrukları da oluştuğu görüldü. İstanbul’a giriş çıkışlarda uygulama noktalarında araç kuyruğu

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

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İstanbul'a giriş çıkışlarda uygulama noktalarında araç kuyruğu
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