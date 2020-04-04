Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.

04.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:47
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak 'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Tekirdağ yönünden İstanbul 'a giriş yapmak için sabah erken saatlerde kontrol noktalarına gelen sürücülere jandarma ve polis ekipleri tarafından izin verilmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul'da saat 00.00'ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor.
Saat 00.00'da başlayan geri göndermeler sabah saatlerinde günün ağarması ile de devam etti. Silivri Gümüşyaka mevkisinde Tekirdağ yönünden gelen sürücülere yönelik önlem alan jandarma ve polis ekipleri, gerekli istisnaları taşımayan özel araç sahiplerini geri gönderdi. Ekipler, tek tek araçları durdurarak sürücülere haklı bir nedenlerinin olup olmadığını sordu.
Bir sürücü, "Uygulama yapılması normal. Vakaları hepimiz biliyoruz" dedi. Bir başka sürücü ise, "Bu şekilde daha güzel oluyor. Tek sorumuz maske bulmakta zorlanıyoruz. Bazı şeylerde bilinçli olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.
(Murat Delice-Yusuf Eker/İHA) İstanbul’a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Sabah, Güncel

Haberin Videosu :

İstanbul'a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: Rektör yardımcısı, evlerinden çıkamayanlara kemanıyla moral veriyor - Haber 11:28: Allianz Türkiye'den ücretsiz görüntülü doktor hizmeti - Haber 11:28: TES-İŞ Başkanı Akma: "Sayaç okunmaması kararı genele uygulanmalı" - Haber 11:28: Türkiye Vakfı'ndan "Salgında sokak hayvanlarını unutma" çağrısı - Haber 11:27: KAĞITHANE'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber