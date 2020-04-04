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İstanbul'a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi

İstanbul'a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi Tekirdağ'dan İstanbul'a girişlere izin verilmedi Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehire ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.

04.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:43
İstanbul 'a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi
Tekirdağ 'dan İstanbul'a girişlere izin verilmedi
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehire ve Zonguldak 'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.Tekirdağ yönünden İstanbul'a giriş yapmak için sabah erken saatlerde kontrol noktalarına gelen sürücülere jandarma ve polis ekipleri tarafından izin verilmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul'da saat 00.00'ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor.
Saat 00.00'da başlayan geri göndermeler sabah saatlerinde günün ağarması ile de devam etti. Silivri Gümüşyaka Mevkii'nde Tekirdağ yönünden gelen sürücülere yönelik önlem alan jandarma ve polis ekipleri, gerekli istisnaları taşımayan özel araç sahiplerini geri gönderdi. Ekipler, tek tek araçları durdurarak sürücülere haklı bir nedenlerinin olup olmadığını sordu.
Bir sürücü, "Uygulama yapılması normal. Vakaları hepimiz biliyoruz" dedi. Bir başka sürücü ise, "Bu şekilde daha güzel oluyor. Tek sorumuz maske bulmakta zorlanıyoruz. Bazı şeylerde bilinçli olmamız gerekir" ifadelerini kullandı. İstanbul’a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Sabah, Genel

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İstanbul'a giriş yapmak isteyenler böyle geri gönderildi
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