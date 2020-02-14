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İstanbul'a hafta sonu yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da güneşli hava yerini hafta sonu yağmura bırakacak.

14.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:23İstanbul'a hafta sonu yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre 'da güneşli hava yerini hafta sonu yağmura bırakacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık en düşük 5, en yüksek 11 derece olacak. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. olması beklenen 15 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 10 derece; hafif yağmurlu olacağı tahmin edilen 16 Şubat Pazar günü ise hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 11 derece olacak. - İSTANBUL

Yağmurlu, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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