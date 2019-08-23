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"İstanbul'a kayyum atanırsa tepkiniz ne olur?" İstanbullular cevapladı

Yerel seçim üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Peki iki kez büyükşehir belediye başkanlığı için seçime giden İstanbullu bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor?

23.08.2019 16:30
Yerel seçim üzerinden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerinin başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum atandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak atandı. Belediye başkanlarının haklarında herhangi bir hüküm yokken görevden alınmasına sadece HDP değil, farklı siyasi çevreler de tepki gösterdi. Kayyum atamaları sonrası bu illerde protestolar başladı.
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Diyarbakır, Kayyum, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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