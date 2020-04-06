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Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler gereğince, şehirler arası giriş çıkışlar belli istisnalar dışında kapatıldı. Köy yollarından İstanbul'a girip yasağı delmek isteyen vatandaşlar bu noktalarda jandarma engeline takıldı. Bindiği taksiye geçiş izni verilmeyen bir vatandaş, yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

06.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:32

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar, belirli istinalar dışında yasaklandı. Bu yasağı hiçe sayarak İstanbul 'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışan vatandaşlar, jandarma engeline takıldı. Denetimlerde yakalanan ve Kocaeli plakalı taksiyle İstanbul'daki evine gitmek isteyen bir şahıs, yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

İZİN BELGESİ OLMAYANLAR GERİ DÖNÜYOR

Koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul'da köy yollarını kullanarak şehre giriş ve çıkış yapanlara karşı jandarma ekipleri denetim yapıyor. O yerlerden biri de İstanbul - Kocaeli sınırında bulunan Göçbeyli Mahallesi. Jandarma ekipleri iki kent arasındaki sınır noktada, şehre giriş ve çıkış yapmak isteyenlere izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Seyahat izin belgesi, ikametgah ve çalışma belgesi bulunmayan vatandaşların geçişine izin verilmiyor.

EVİNE YÜRÜYEREK DÖNDÜ

Kocaeli plakalı taksi ile köy yolunu kullanarak Gebze'deki iş yerinden İstanbul Sancaktepe'deki evine gitmek isteyen bir kişi durduruldu. Jandarmanın taksinin geçişine izin veremeyeceğini söylemesi üzerine araçtan inen kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

''BAŞKA YOLLAR BULACAĞIM''

Başka yollar deneyerek evine gitmeye çalışacağını ifade eden Orhan Kaya da, "Nakliyemi indirdim, şimdi evime gidecektim. Tuzla'da oturuyorum, evrak eksik olduğu için geçişime izin verilmedi. Köy yolunu tercih ettim çünkü kısa yol burası. Dönüş yapacağım şimdi mecbur ama başka yol deneyeceğim. Belgem zaten var ama şu an burada ispatlayamıyorum. Mecbur başka yollar deneyip evime gideceğim." ifadeleri kullandı.

Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul’a yürüyerek dönmek zorunda kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İstanbul, Kocaeli, Güncel

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Virüs denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı
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