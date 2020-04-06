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İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim: Taksiyle giremedi, yürümek zorunda kaldı

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışın yasaklandığı İstanbul'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışanlar jandarma engeline takıldı.

06.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:52
İstanbul'a köy yollarından girmek isteyenlere denetim: Taksiyle giremedi, yürümek zorunda kaldı
- KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında giriş ve çıkışın yasaklandığı İstanbul 'a köy yollarını kullanarak girmeye çalışanlar jandarma engeline takıldı. Kontroller sırasında Kocaeli plakalı taksiyle İstanbul'daki evine gitmek isteyen bir kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. İstanbul'da köy yollarını kullanarak şehre giriş ve çıkış yapanlara karşı jandarma ekipleri denetim yapıyor. O yerlerden biri de İstanbul - Kocaeli sınırında bulunan Göçbeyli Mahallesi. Jandarma ekipleri iki kent arasındaki sınır noktada, şehre giriş ve çıkış yapmak isteyenlere izin belgeleri olup olmadığını soruyor. Seyahat izin belgesi, ikametgah ve çalışma belgesi bulunmayan vatandaşların geçişine izin verilmiyor. Kocaeli plakalı taksi ile köy yolunu kullanarak Gebze'deki işyerinden, İstanbul Sancaktepe'deki evine gitmek isteyen bir kişi durduruldu.

Jandarmanın taksinin geçişine izin veremeyeceğini söylemesi üzerine araçtan inen kişi yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

"ELLEMESENİZ DAHA İYİ OLUR"

Bir başka kişinin kontroller sırasında jandarma ekiplerine kimliğini ve belgelerini gösterirken defalarca,  "Ellemeseniz daha iyi olur. Çünkü her şeyi elliyorsunuz" demesi dikkat çekti.

"BAŞKA YOLLAR DENEYECEĞİM

Başka yollar deneyerek evine gitmeye çalışacağını ifade eden Orhan Kaya da, "Nakliyemi indirdim, şimdi evime gidecektim. Tuzla'da oturuyorum, evrak eksik olduğu iççin geçişime izin verilmedi. Köy yolunu tercih ettim çünkü kısa yol burası. Dönüş yapacağım şimdi mecbur ama başka yol deneyeceğim. Belgem zaten var ama şu an burada ispatlayamıyorum. Mecbur başka yollar deneyip evime gideceğim" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İstanbul, Kocaeli, Güncel
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