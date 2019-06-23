23.06.2019 10:47
Haberler » 3. Sayfa » Haber

İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü

İstanbul

Samsun'da İstanbul'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Samsun 'da İstanbul 'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Mehmet Karakoç (68) gezmek için Samsun'un Bafra ilçesine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne binen Mehmet Karakoç, otobüsteki koltuğuna oturduktan bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada koltuktan düştü. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Karakoç Bafra Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Ancak Karakoç'un hastaneye gelmeden öldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun , Kalp Krizi , İstanbul , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:52 Gölde kaybolan gencin cesedi bulundu
10:47 MSB: "Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör...
10:47 Munzur'a düşen genci profesyonel ekipler arıyor
10:46 İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü
10:42 (Özel) Araca sıkışan kediye 'playback' kurtarma
10:41 (Özel) Bursa emniyetinden sürücülere 'abartmayın' cezası
10:39 Gölde kaybolan gencin cesedi bulundu