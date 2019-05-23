Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı! Sabah Saatlerinde Başlayacak

Meteoroloji 'den Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın etkili olması beklenen sağanak yağışın su baskınlarına neden olacağı ile ilgili uyarı yapıldı.

YEREL DOLU YAĞIŞI UYARISI

Açıklamada şöyle denildi: "Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Kaynak: DHA