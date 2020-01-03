İstanbul'a şehit ateşi düştü (2)

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekatı sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın (25) acı haberi, İstanbul Küçükçekmece'de oturan baba ocağına ulaştı. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Pençe-3 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları da taziye için geldikleri adreste acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı şehit evinin önünde hazır bekletildi.

TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için memleketi Tokat'a gönderilecek.

ABİSİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Şehit Işık'ın yaklaşık 3 hafta önce ağabeyinin evlendiği ve düğün için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehidin evinden görüntü

Evinin balkonuna asılan Türk bayrağı

Evin önünde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

- İstanbul