Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinde

Beklenen bahar yağmurlarını alamayan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,13 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi, hane halkının su tüketimini de artırdı.

05.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:17
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinde
Beklenen bahar yağmurlarını alamayan İstanbul 'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 65,13 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi, hane halkının su tüketimini de artırdı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 65,13 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz son 10 yılda mart ayı sonu itibariyle barajlardaki doluluk oranları yüzde 90'larda olurken bu yıl yüzde 65 seviyesinde kaldı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerinde - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM’si hastaneye dönüştürüldü Haberler
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Trump, ’Çok kişi ölecek’ demişti, ABD’de bir günde rekor ölüm yaşandı Haberler
Trump, "Çok kişi ölecek" demişti, ABD'de bir günde rekor ölüm yaşandı
Patrik, koronaya karşı ’mucizevi ikonla’ şehrin etrafında çember çizdi Haberler
Patrik, koronaya karşı "mucizevi ikonla" şehrin etrafında çember çizdi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu Haberler
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Trump’tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini Haberler
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı Haberler
Askerlerini koruduğu için görevden alınan komutan böyle uğurlandı
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak Haberler
Güney Amerika ülkesinde kadınlar ve erkekler aynı gün sokağa çıkamayacak

Son Dakika Dünya Haberleri

15:01: Ordu'da sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler 15:00: Başkan Demir'den huzurevindeki yaşlılara moral - Haberler 14:58: Sultangazi'de polisten sokakta bulunan 20 yaş altına denetim - Haberler 14:56: Çöken kerpiç evin altında kalarak hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi - Haberler 14:55: Çöken kerpiç evin altında kalarak hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi - Haberler 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:14: Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:51: Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi