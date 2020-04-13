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İstanbul'a Vefa Sosyal Destek çalışmaları için 39 motosiklet hediye edildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Vefa Sosyal Destek çalışmalarında kullanılmak üzere Hz Hatice Vakfı tarafından 39 motosiklet hediye edildiğini ve bu motosikletlerden her ilçeye 1 adet teslim edildiğini duyurdu.

13.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:36
İstanbul'a Vefa Sosyal Destek çalışmaları için 39 motosiklet hediye edildi
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Vefa Sosyal Destek çalışmalarında kullanılmak üzere Hz Hatice Vakfı tarafından 39 motosiklet hediye edildiğini ve bu motosikletlerden her ilçeye 1 adet teslim edildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya'nın video eşliğinde paylaştığı mesajı şöyle: "Vefa Sosyal Destek çalışmaları için #HzHaticeVakfı tarafından 39 adet motosiklet hediye edildi. Her ilçemize 1 adet teslim ettik. İstanbul 'da #VEFA ekiplerimizin hızına hız katacak motosikletler için, Vakıf Başkanı Alpay Tarhan bey ve tüm Vakıf Yönetimine teşekkür ediyorum."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Twitter, Güncel
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