İstanbul'a Yeni Sağlık Ünitesi

22 Kasım 2018 Perşembe 14:34



22 Kasım 2018 Perşembe 14:34

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren yanık merkezi, hiperbarik tedavi merkezi, 2.düzey yoğun bakım, obezite merkezi, radyasyon onkolojisi ünitesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezi, eğitim aile sağlığı merkezinin açılışı yapıldı.İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, hastanenin konferans salonunda düzenlenen törende, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 11 yıldır hizmet verdiğini, 11 yılda birçok başarıya imza attığını belirtti.Memişoğlu, açılışı yapılan birimlerin çok stratejik birimler olduğunu dile getirerek, İstanbul'u sağlıkta dünyanın başkenti yapmayı hedeflediklerini vurguladı.Bağcılar'ın nüfus yoğunluğu en kalabalık ilçelerden biri olduğunu ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:"Etraftaki ilçelerdeki hastane planlamalarımız, inşaatlarımız veya hizmete sunduklarımız buradaki nüfusa göre yatak kapasitesinin daha da arttırılması gerekiyor. Herkes şunu söylüyor, 'Niye bu kadar çok hastane yapıyoruz?' Hayır hastane yapmıyoruz. Başakşehir'deki hastane bölgesindeki 10 bin nüfusa düşen yatak kapasitesi kamuda onların altında. Dünyada gelişmiş ülkelerde veya sağlık hizmetini iyi sunan ülkelerde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 30'un üzerinde. Bizler bu açığı kapatmak zorundayız. Biz Türkiye'yi dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi, İstanbul'u en kaliteli sağlık hizmeti sunan şehri hedefiyle hareket etmeliyiz. "Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu da hastane hizmetleri hakkında bilgi verdi.