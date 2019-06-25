25.06.2019 12:06
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İSTANBUL - ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÇALIŞANI CANTÜRK'ÜN EV HAPSİ KALDIRILDI (1)

İSTANBUL - ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÇALIŞANI CANTÜRK

Özden ATİK - İstanbul DHA - ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı.

Özden ATİK - İstanbul DHA - ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı.
ABD Başkonsolosluğu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Nazmi Mete Cantürk, "Silahlı terör örgütüne üye olma" gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyordu. Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise "adli kontrol" uygulanıyordu.
Nazmi Mete Cantürk, eşi ve kızı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Sevim Cantürk ile kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise adli kontrol şartı kaldırıldı. Cantürk, eşi ve kızının yurtdışı yasaklarının devamına karar verilirken duruşla 2 Ekim'e ertelendi.

Görüntü Dökümü:
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-Cantürk'ün görüntüsü


Kaynak: DHA
DHA , Amerika Birleşik Devletleri , İstanbul , Güncel

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