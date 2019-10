İstanbul-açık havada eğitim çocuğun gelişimini destekliyor

Açık havada eğitim çocuğun gelişimini destekliyor

İSTANBUL, (DHA) ' Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr. Gör. Banu Akbaş, doğanın çocuğun hayatına dahil edilmesi gerektiğini söyleyerek, 'Her yaş grubundan çocuk doğada vakit geçirmeli, temas etmelidir. Açık havada eğitim almak çocuğun gelişmesini destekler' dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı tarafından Doğa Eğitimi ve Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları sempozyumu düzenlendi. Sempozyum kapsamında erken çocukluk yıllarında doğa eğitimi uygulamalarının yurt içi ve yurt dışı örneklikleri, doğanın eğitsel içeriklere dahil edilmesinin önemi ve katkısı, çocuk edebiyatı yayınlarında 'doğa' temalı içeriklerin niteliği ve çeşitliliği konularında paylaşımlar yapıldı. Üniversitenin Haliç Yerleşkesinde yapılan sempozyuma akademisyenler, erken çocukluk eğitimi uzmanları ve öğrenciler katıldı.

'DOĞAYLA BAĞLANTI KURAN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ'

Sempozyum hakkında bilgi veren ve hedeflerini açıklayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr. Gör. Banu Akbaş, 'Etkinlikte doğa eğitiminin çocuğun hayatındaki önemine değineceğiz. İçinde yaşadığımız ekosisteminin en önemli parçalarından bir tanesi çocuk. Hem etkileyici hem de etkilenen boyutta. Doğayla gerçekten bağlantı kurabilen nesillerin yetişebilmesi için insanların bu farkındalık düzeyine sahip olmaları için adım atıyoruz. Hem eğitsel faaliyetler yürütmek hem de doğayı daha adil ve yaşanılabilir kılmak için çabalıyoruz. Bu bir farkındalık çalışması, dünyada yükselen bir trend ama ülkemizde emekleme seviyesinde diyebiliriz' dedi.

'YEŞİLLİĞİ EV ORTAMINA TAŞIYABİLİRİZ'

Açık havada eğitimin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Akbaş, 'Çocukları dışarı çıkarıp yeşilin içinde bulunmalarını ve doğayla bağlantı kurmalarını sağlamalıyız. Modern hayat, yeşille içe içe olan yaşantıyı çocuğun hayatından aldı. Artık betonarme binaların içinde yaşayan çocuklarla muhatap oluyoruz. Fakat bu yeşilliği ev ortamına taşıyabiliriz. Evin balkonunda permakültür çalışmaları yürütebiliriz. Okul öncesi eğitim kurumlarında doğa çalışmaları yaparak iç ve dış mekanda çocuğun bağlantı kurabileceği ekosistem yaratılabilir' diye konuştu.

'ELLER BEYİNSEL GELİŞİMİ DESTEKLİYOR'

Her yaş grubundan çocuğun doğanın içinde olması gerektiğini söyleyen Akbaş, 'Açık havada eğitim almak çocuğun gelişmesini destekler. Çocuk, fiziksel, motor, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim alanında yaşam boyu süren serüvenin içerisindedir. Aynı zamanda çocuğun ellerinin aktif olması beyin gelişimine birincil düzeyde etki ve tesir eder. Doğanın içinde olduğunuzda sizi kucaklıyor ve mevcudiyetini sunuyor. Bu atmosfer çocuğun dünyayla kendi bütünlüğünü sağlaması ve kendilik bilincini oluşturması açısından çok önemlidir. Her yaş grubundan çocuk doğada vakit geçirmeli, temas etmelidir' ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA