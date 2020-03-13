Menü
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL ADALET SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ - Güncel

İSTANBUL ADALET SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

13.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:51
ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gelen 16 ekip, bugün saat 11.00 sıralarında adliyede dezenfekte işlemi yaptı. Günde binlerce kişinin giriş yaptığı adliye, duruşma salonlarından oturma alanlarına, kapı kulplarından, girişlerinde yer alan X-Ray cihazlarına kadar ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Adliyenin atriumunda yer alan Themis heykellerine de dezenfekte işlemi uygulandı. Dün başlayan dezenfekte işlemlerinin adliyedeki tüm bloklarında tamamlanması için yarın da sürebileceği belirtildi. Görevliler, ilaçlı suyun insan sağlığına zarar vermediğini de belirtti. İSTANBUL ADALET SARAYI DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Güncel
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor