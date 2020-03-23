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İSTANBUL ADALET SARAYI'NA GİRENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi.

23.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:06
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik görevlileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında adliyeye giren vatandaşlardan, polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Güvenlik görevlileri 65 yaş ve üstü olabilecek kişilerin de kimliklerini kontrol ediyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı ateş ölçerli önlem alındı. Koronavirüs nedeniyle acil olmayan dosyaların 14 Nisan'a kadar ertelendiği adliyede, geçtiğimiz cuma gününden bu yana sadece tek kapıdan girişe izin veriliyor. Adliyenin C kapısında görevlendirilen bir güvenlik görevlisi içeri giren tüm vatandaşların ve adliyeye gözaltı getiren polis memurlarına kadar herkesin ateşini ölçüyor. Ateşi normal seviyede çıkanlar içeri alınırken, ateşi yüksek olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilerek içeri alınmıyorlar. Ayrıca yaşlı görünen kişilerin de kimlik kontrolleri yapılıyor, 65 yaş ve üstü olanlar uyarılarak içeri alınmıyor. Adliyede daha önce de giriş kapılarına dezenfektan yerleştirilmiş, ayrıca temizlik görevlileri de kapıda bekleyerek vatandaşlara dezenfektan sıkmaya başlamıştı.
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İSTANBUL ADALET SARAYI’NA GİRENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI

Kaynak: DHA

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İSTANBUL ADALET SARAYI'NA GİRENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI
Etiketler : Çağlayan Adalet Sarayı, Koronavirüs, Polis, Güncel

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