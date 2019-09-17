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İstanbul adalet sarayı'nda özel güvenlik görevlisi intihar teşebbüsünde bulundu (3)

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

17.09.2019 17:05İstanbul adalet sarayı'nda özel güvenlik görevlisi intihar teşebbüsünde bulundu (3)
ÇAĞLAYAN'da  bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.15 sıralarında  İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliyede görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul

Çağlayan Adalet Sarayı, Güncel

Kaynak: DHA

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