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İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YARINDAN İTİBAREN SADECE NÖBETÇİ MAHKEMELER ÇALIŞACAK

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAİstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs tedbirlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

06.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:01
İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YARINDAN İTİBAREN SADECE NÖBETÇİ MAHKEMELER ÇALIŞACAK

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHA

İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs tedbirlerine bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren sadece nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağına karar verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca koronavirüse karşı tedbir kapsamında yeni bir karar alındı. Tüm adliye birimlerine gönderilen yazıya göre, "Adliye ortamında salgının yayılmasını önlemek için günlük nöbetçi mahkeme uygulamasının yeterli olacağı ve tutuklu ve acil işlerin de şimdilik 4 Mayıs 2020 tarihine kadar olanlarının mahkemelerince evrak üzerinden mevcutsuz yapılmasına" karar verildi. Ayrıca yarından itibaren nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin hakim ya da mahkeme başkanlarının duruşma ertelemeleri için çalıştırılması dışında fiilen açık bulundurulmamasına da karar verildi. Gelen acil işlerle ilgili talepler ise nöbetçi mahkeme hakimleri ve personeli tarafından yapılacak. Yazıda, şartla tahliye ve diğer gelebilecek acil işlerin de nöbetçi mahkeme ya da hakim tarafından karara bağlanacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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Adliyeden arşiv


Kaynak: DHA

Etiketler: Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, DHA, Güncel
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