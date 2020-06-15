İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA YOĞUNLUK BAŞLADI

KORONAVİRÜS nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları erteleyen ve Nisan ayında da nöbet sistemine geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı.

15.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:40
KORONAVİRÜS nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları erteleyen ve Nisan ayında da nöbet sistemine geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı. Özellikle icra mahkemeleri önündeki avukat ve vatandaş yoğunluğu dikkat çekti. Adliyeye konulan uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüs öncesi normal yoğunluğuna geri döndü. 15 Haziran'a kadar ara verilen duruşmaların başlamasıyla bugün özellikle icra mahkemeleri önünde yoğunluk gözlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, icra mahkemeleri memurları kalem önüne konulan bankoların arkasından vatandaş ve avukatların işlemlerini gerçekleştirdi. Adliyeye sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekranlar ve etiketler konularak 1 buçuk metrelik mesafe kuralı hatırlatılırken zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Maskesiz adliyeye giriş yapılamazken, adliye giriş kapılarında ateş ölçümü ise devam etti. Ayrıca temizlik görevlileri tarafından adliyeye giriş yapan herkese el dezenfektanı sıkıldı. İstanbul Barosu görevlileri de adliye önünde avukatlara maske dağıtıp dezenfenktan sıktı. İSTANBUL ADALET SARAYI’NDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Çağlayan Adalet Sarayı, Koronavirüs, Güncel, Haber

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