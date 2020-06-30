İSTANBUL-ADLİYEDEKİ MİTİNG NEDENİYLE METROBÜS DURAĞI'NDA YOĞUNLUK

İSTANBUL Barosu tarafından İstanbul Adalet Sarayı önünde düzenlenen 'Savunma Mitingi'nin bitmesiyle Çağlayan Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı.

30.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:48
İSTANBUL Barosu tarafından İstanbul Adalet Sarayı önünde düzenlenen 'Savunma Mitingi'nin bitmesiyle Çağlayan Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında sosyal mesafe kuralının unutulduğu görüldü.
İstanbul Barosu, avukatlık yasası ve baroların yapısına ilişkin yapılması beklenen değişiklik nedeniyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı miting düzenledi. 'Savunma Mitingi' adıyla adliye önünde toplanan avukatlar adına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu açıklama yaptı. Mitingin sona ermesiyle adliyeden ayrılan avukatlar nedeniyle Çağlayan Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralının unutulduğu anlar kameralara da yansıdı. İSTANBUL-ADLİYEDEKİ MİTİNG NEDENİYLE METROBÜS DURAĞI’NDA YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Barosu, Çağlayan, Güncel, Haber
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