İstanbul Adliyesi en sakin günlerini geçiriyor

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında acil haller dışındaki duruşmaların ertelenmesiyle İstanbul Adalet Sarayı en sakin günlerini geçiriyor. Az sayıda vatandaşın giriş çıkış yaptığı adliyede dezenfektan ve temizlik çalışmaları sıkı şekilde devam ediyor.Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında acil haller dışındaki duruşmaların ertelenmesiyle İstanbul Adalet Sarayı en sakin günlerini geçiriyor. Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında mahkemelerin kalemlerinde nöbetleşe çalışma sistemine geçildi. Her kalemden bir kişinin nöbet usulü çalıştığı adliyede vatandaş ve avukat girişleri de ciddi anlamda azaldı.Adliyeye giriş çıkış günlük 50 binden binin altına düştüVirüs öncesi ortalama olarak günlük 50 bin kişinin giriş çıkış yaptığı adliyede, tutuklu sanığı olmayan duruşmaların ertelenmesi, tutuklu sanığı bulunan dosyaların ise SEGBİS üzerinden yapılması ve izleyicilerin alınmamasıyla adliyeye giriş çıkış yapan kişi sayısı binin altına düştü.Yoğunluğun düşmesiyle beraber adliyeye girişler sadece C kapısından sağlanırken, gelen kişilerin kontrolleri ateş ölçer ile yapılıyor. Görevliler tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, ateşleri yüksek olmadığı takdirde adliyeye alınırken, ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.Öte yandan, ateşleri ölçüldükten sonra X-ray cihazından geçen vatandaşların ellerine yine görevlilerce dezenfektan sıkıldığı adliyede bir yandan ise temizlik çalışmaları sıkı şekilde sürdürülüyor.Adliyedeki asansörler, merdivenler, tuvaletler başta olmak üzere her yer sık sık dezenfektanlara temizleniyor.Adliyede işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar ile personel arasına da temas olmaması için mesafeler korunarak camekan ardından işlemler yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA