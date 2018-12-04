İstanbul Adliyesi koridorlarında cinsel taciz davası öncesi kavga

04 Aralık 2018 Salı 12:50



04 Aralık 2018 Salı 12:50

İstanbul Adliyesi koridorlarında cinsel taciz davası öncesi kavgaİSTANBUL - Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde cinsel taciz iddiasıyla görülen bir dava öncesi taraflar arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada kısa sürede taraflar birbirlerinden ayrıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda cinsel taciz iddiasıyla görülen bir dava öncesi kavga çıktı. Duruşma salonu önünde bekleyen taraflar arasında bir anda çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Yumrukların konuşulduğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale etti.Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraflar kısa sürede bir birlerinden ayrıldı.