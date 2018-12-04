İstanbul Adliyesi Koridorlarında Duruşma Öncesi Kavga

Çağlayan
'da bulunan İstanbul
Adliyesinde cinsel taciz iddiasıyla görülen dava öncesi taraflar arasında kavga
çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada kısa sürede taraflar birbirlerinden ayrıldı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında cinsel taciz iddiasıyla görülen dava öncesi kavga çıktı. Duruşma salonu önünde bekleyen taraflar arasında bir anda çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Yumrukların konuştuğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale etti.
Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraflar kısa sürede birbirlerinden ayrıldı. - İSTANBUL
Çağlayan,kavga,İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 12:36