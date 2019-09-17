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İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti

İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti Adliye otoparkında silah sesleri paniğe neden olduİSTANBUL - İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti.

17.09.2019 17:56
İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti
Adliye otoparkında silah sesleri paniğe neden oldu
İSTANBUL - İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre olay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 16.20 sıralarında yaşandı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat Uçar, iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşandı. Çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.
Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti

İstanbul Adliyesi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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