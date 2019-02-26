26 Şubat 2019, 10:20
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İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi

İstanbul Adalet Sarayı'nda vezne görevlisi Göksenin Sezgin'in zimmetine 321 bin TL geçirdiği ortaya çıktı. İfadesinde suçunu itiraf eden vezne sorumlusunun 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşanan hırsızlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Adliyenin veznesinde görevli Göksenin Sezgin'in zimmetine 321 bin TL geçirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınıp ifadesi alınan vezne sorumlusu zimmetine para geçirdiğini itiraf etti.

EVRAKLAR İNCELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Adliyesi Hukuk Mahkemeleri 2 numaralı veznede sorumlu olarak görev yapan Göksenin Sezgin'in Ocak ayında yapılan kasa sayımında, ayrıntılı kasa bakiyesi ile Vakıfbank emanet hesabı bakiyesi arasında 321 bin 985 TL'lik farkın bulunduğu tespit edildi. Durumun tespitinin ardından tutanak alınarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bildirildi. Cumhuriyet savcısı ve ilgili başsavcı vekilinin talimatıyla geriye dönük teftiş evrakları incelendi. İnceleme sonucunda 2016 yılından bu yana eksik olan paranın artmış olduğu anlaşıldı.

PARANIN TAMAMINI HESABINA GEÇİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Tespitlerin ardından gözaltına alınan vezne sorumlusu Göksenin Sezgin 321 bin 985 TL'lik tutarın tamamını kendi zimmetine geçirdiğini itiraf etti. Göksenin Sezgin'in babası soruşturma aşamasında, kızının zimmetine geçirdiği paranın tamamını ödedi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafında hazırlanan iddianamede Göksenin Sezgin'in, 'görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul Adliyesi, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (13)
SOSASULA: zimmete geçen miktar ödendiği için hiç bişey olmaz. örnekleri var.
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OSMAN: bu ülkede normaldır tosunçuk gibileri ve daha neçeleri var
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BELLIKI: BUNLARIN GOZU AC KOVUN ISINDEN ASGARI UCRETLE 12 SAAT CALISTIRSIN ÖZEL SEKTORUN HAK YEMEYEN MERHAMETLI PATRONLARI DA GORSUN DUNYA KAC BUCAKMIS EN AZ 3500 MAAS ALIYODUR OTURDU YERDEN RAHAT BATMIS ANLASILAN
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VEZNE: çaldım. başkası çalıp günaha girmesin diye kendimi feda ettim
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BAŞ P: her şey serbes bir tek şartla yakalanmayacaksın yakalanırsan her şey yasak
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