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İstanbul Adliyesi'nde yüksekten atlayarak hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi toprağa verildi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Özkan'ın (35) cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

09.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:36İstanbul Adliyesi'nde yüksekten atlayarak hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi toprağa verildi
'daki Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayıp ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren İbrahim Özkan'ın (35) cenazesi, Mezarlığı'na defnedildi.
Edirne'de şoförlük yapan ve İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmasının ardından adliyenin 7. katından atlayarak yaşamına son veren İbrahim Özkan için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Törene Özkan'ın eşi yazar Seray Şahiner ve yakınlarının yanı sıra yazar Doç. Dr. Elif Ilgaz, gazeteci İsmail Saymaz, siyasetçi Alper Taş, yazar Tuğrul Eryılmaz, oyuncu Nihal Yalçın, müzisyen Balık Ayhan da katıldı.
İbrahim Özkan'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İbrahim Özkan, Zincirlikuyu, Çağlayan, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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