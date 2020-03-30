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İstanbul Adliyesi önündeki banklar boş kalmadı

- İstanbul Adliyesi önündeki banklar boş kalmadı Vatandaşlar evde kal çağrılarına uymayarak banklarda oturdu Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan evde kal çağrılarına uymayan vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı önündeki banklarda oturdu.

30.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:08
- İstanbul Adliyesi önündeki banklar boş kalmadı
Vatandaşlar evde kal çağrılarına uymayarak banklarda oturdu
İSTANBUL - Yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan evde kal çağrılarına uymayan vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı önündeki banklarda oturdu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsün Türkiye'ye de gelmesinin ardından yetkililer bir dizi önlem almış ve vatandaşlara mecbur olmadıkları zaman sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu. "Evde kal" çağrılarının ve sosyal mesafenin öneminin vurgulandığı şu günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde şaşırtan bir manzara ortaya çıktı. Adliye önünde yer alan banklarda, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymayarak oturdukları görüldü. Her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı fakat yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaların ertelenmesinin ardından yoğunluğun azaldığı adliyenin önündeki bankların geçmişte olduğu gibi dolu olması ise vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymayarak sokağa çıktıklarını gösterdi.
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İstanbul Adliyesi önündeki banklar boş kalmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul Adliyesi, Yerel

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İstanbul Adliyesi önündeki banklar boş kalmadı
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