Haberler » 3. Sayfa » Haber

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti.

17.09.2019 17:02İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti
İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde 16.20 sıralarında yaşandı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen F.U., iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşandı. Çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Çağlayan, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:03 Adnan Oktar örgütü davasında müşteki Fırat Develioğlu, "FETÖ tarafından korunmuş"
19:58 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu
19:30 Bolu'da orman yangını...10 dönümlük alan zarar gördü
19:30 Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 yaralı
19:29 Ağaçlar otomobilin ırmağa uçmasını engelledi
19:26 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
19:20 Traktör evin bahçesine uçtu