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İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi

İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi Hakim ve kalem personeli karantinaya alındı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B. Y.'nin bankacı olan eşinde korona virüs tespit edildi.

20.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:43
İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi
Hakim ve kalem personeli karantinaya alındı
İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi B. Y.'nin bankacı olan eşinde korona virüs tespit edildi. Testin pozitif çıkmasının ardından hakim ile kalem personeli karantinaya alındı.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin hakimi olan B.Y.'nin 35 yaşındaki bankacı eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Olaya ilişkin Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak tarafından yapılan açıklamada, testin dün pozitif çıkmasının ardından hakim B.Y., kalem personeli ve hakim ile temasta bulunan tüm personellerin sağlık kuruluşlarına gönderildiği, ardından evlerinde karantinaya alındığı belirtildi. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kapatıldığını belirten Albayrak, mahkeme ve kalem odasının dezenfekte edildiği kaydetti. Yapılan açıklamada, hakim B.Y. ile 2 çocuğunun bu sabah korona virüs için test yaptırdığı ancak testlerin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.
Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan personellerden 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan personellerin HSK bildirgesi kapsamında idari izinli sayıldığı öğrenildi. İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi

Kaynak: İHA

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İstanbul Adliyesinde hakimin eşinde korona virüs tespit edildi
Etiketler : Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, 3. Sayfa

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