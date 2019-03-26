İstanbul AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem Ataşehir'de Değişim Vakti

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Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Erdem: Ataşehir'de değişim vaktiİSTANBUL, (DHA) - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'nde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Yürüyüşte konuşan Erdem, '31 Mart'ta vatandaşımız değişim istiyor. 31 Mart'ta değişim yaşanacak. 1 Nisan itibariyle bölgemizin sorunlarını tek tek çözeceğiz' dedi.AK Parti AtaşehirBelediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'nde coşkulu kalabalık ile birlikte yürüdü. Ferhatpaşa Mahallesinden başlayıp Yeni Çamlıca Mahallesinde son bulan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Erdem, yürüyüşten sonra halka seslenerek karanfil dağıttı. 6 günboyunca farklı mahallelerde yapılacak olan yürüyüşte Erdem, partililerle omuz omuza yürüyecek.'60 BİN KOMŞUMUZ AÇIK CEZAEVİNDE YAŞAR GİBİ DEPREMLİK BİNALARDA YAŞIYORLAR'Başkan Adayı Erdem, 'Ferhatpaşa Mahallesinden Yeni Çamlıca Mahallesine kadar binlerce komşumuzla yürüdük. Çok güzel bir ortam var. Bütün komşularıma teşekkür ediyorum. Yüksek bir heyecan var. Bu heyecan 31 Mart'ın habercisi. Vatandaşlarımızın istekleri, arzuları bölgelerine hizmet almak. Yıllardır tapu problemi ile mücadele veren bir mahalledeyiz. Bu mahallede 60 bin komşumuz yaşıyor. 60 senedir tapu sorunu var. 45 yıldır da mahkemelerle uğraşıyorlar. Henüz hiçbiri sonuçlanmış değil. İmarsız bir bölge, mülkiyet olmadığı için imar da çıkartılamıyor. 60 bin komşumuz burada açık cezaevinde yaşar gibi depremlik binalarda yaşıyorlar. Sokaklar dar, yeşil alan yok. Okula ihtiyaç var, okul alanı yok. Gençlik merkezi yok. Kütüphaneleri yok. Spor salonları yok. Halı sahaları yok. Gençlik de perişan, çocuklar da perişan' ifadelerini kullandı.'MİLLETİMİZ ÇAMUR SİYASETİNİ REDDEDİYOR'Yerel seçimler hakkında konuşan Erdem, '31 Mart'ta vatandaşımız değişim istiyor. 31 Mart'ta değişim yaşanacak. 1 Nisan itibariyle bölgemizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Önce mülkiyet sonra imar, imarla beraber bölgemize hizmetler ulaşmış olacak. Birileri Bizans oyununun peşinde. Karalama kampanyaları yapacaklarmış. Bizi durduracaklarmış, seçimi kazanacaklarmış. Artık millet çamur siyasetini reddediyor. Çünkü vatandaşımız neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Kendileri hala rüyada yaşadıklarının farkında değiller' dedi.(Tür: İstanbul)