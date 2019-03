İstanbul AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Her Projemizin Odağında Gençler Var

Kaynak: DHA

Ak Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Yazıcı: Her projemizin odağında gençler varİSTANBUL,(DHA) ' Tuzla Belediye Başkanı ve AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı gençlerle bir araya geldi. Yazıcı, 'Her projemizin odağında gençler var' dedi.AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Şadi Yazıcı, Orhanlı mahallesinde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Yazıcı, onların hem sorularını yanıtladı hem de taleplerini dinledi.'İSTANBUL'UN BİR UCUNDA OLMAMIZA RAĞMEN FAALİYETLERİMİZ İLE BU UZAKLIĞI GİDERİYORUZ'Sohbet sırasında gençlerle ilgili yapmak istedikleri projeleri anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:'Gençlik gelecek demektir. Onlarla ilgili pek çok projemiz var. Bugüne kadar yaptığımız birçok proje aslında gençlere yönelikti. Gençliğin okul ve ev arasında oluşan ikilemine üçüncü bir adres olarak; sosyal, kültürel, bilimsel faaliyetleri ekleyeceğiz. Kütüphaneler ve sportif faaliyetlerin yapıldığı merkezler gibi pek çok çalışmamız var. Kültür merkezi, tiyatro salonu, spor salonları oluşturuyoruz. İstanbul'un en ucundayız; ama bütün bunlara rağmen eksikliği giderecek faaliyetlerde bulunuyoruz. Gençliğe bu kadar özen göstermemizin bir nedeni de madde bağımlılığı. Modern ülkelerde çözüm olarak gençleri meşgul etmek var. Biz de gençlerimizi bireysel olarak kendilerini geliştirecek bir şeyler yapmaya teşvik ediyoruz. Topluma ve ailesine faydalı olması için uğraşıyoruz. Gençlere yönelik; gençlik kampı, bilim kampı, bilim merkezleri, buz pateni, bowling, havuz gibi projelerimiz var. Yeni alanlar da oluşturmaya devam edeceğiz. Gençlere sonuna kadar hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz.''ŞADİ YAZICI'NIN TEK DERDİ GENÇLER'Sohbet sırasında söz alan Burak Aka, Yazıcı ile ilgili şunları söyledi:'Sıkıntılarımızı anlatıyoruz. Sayın Şadi Yazıcı, her derdimize koşan bir başkan. Üniversiteye hazırlandığımız için çok sıkıntımız oluyor. Her şeyle ilgileniyor. Elinden geldiğince bizim her sıkıntımıza koşuyor. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM)'de okuyorum. Şadi Bey olmasaydı biz orada olamazdık. Para vermiyoruz, devletin olduğu için daha avantajlı bizim için. Etkinlikler oluyor, spor faaliyetlerimiz oluyor. Şadi Yazıcı bizimle sık sık görüşüyor. Her geldiği buluşmada 'bir sıkıntınız var mı" diye soruyor. Bunu soran ilk başkandır."Buluşmaya gelen Nimetullah Savaş da, Başkan Adayı Yazıcı'nın gençlere değer verdiğini söylediğini belirterek, 'TUZGEM'de okuyorum. Orası bir gençlik merkezi ve orada eğitim alıyorum. Şadi Bey, gençlere çok önem veriyor. Burada üniversiteye hazırlanmakla beraber, ayrıca şan eğitimi, müzik dersleri, resim dersleri gibi eğitimler de oluyor. Kısacası siyaset anlayışı gençler. Tek bildiği gençler. Gençlerle buluşup sohbet ediyor. Gençleri sosyal medyadan takip ediyor. Gençlerin sözlerine önem veriyor' ifadelerini kullandı.(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)