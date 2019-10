İstanbul akare yurtdışı eğitim fuarı istanbul'da kapılarını açtı

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarı İstanbul 'da kapılarını açtıİSTANBUL, (DHA) ? Avrupa ülkeleri, Avusturalya, Amerika, İngiltere , Kanada ve İrlanda'nın en çok tercih edilen dil okulu, lise, kolej ve üniversiteleri Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları ev sahipliğinde İstanbul'da kapılarını açtı. Yüzlerce öğrenci okullar hakkında bilgi almak için fuara akın etti.Yurt dışında üniversite, master, sertifika, MBA, lise veya dil eğitimi almak isteyenler için düzenlenen dünyadaki önemli okulların katıldığı Akare yurtdışı Eğitim Fuarları'nın ilki İstanbul'da başladı. 30 farklı ülkeden, 150 okulun katılımıyla gerçekleşen fuar sayesinde yurt dışında eğitim görmek isteyenler, yetkililerden direkt bilgi alarak, birebir tanışma fırsatına sahip oldu.Öğrenciler ve ailelerin eğitim sistemi, başvuru koşulları, yaşam ve çalışmaya ilişkin tüm sorularını okul temsilcilerine birebir yöneltebilecekleri fuarların devamı 13 Ekim Pazar Harbiye Hilton otel, 14 Ekim Pazartesi Bostancı Dedeman otelde devam edecek. İstanbul dışanda ise 16 Ekim'de Ankara ve 18 Ekim İzmir'de düzenlenecek. Fuarlara her yaştan öğrenci ve mezun ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.YURT DIŞINDA EĞİTİME TALEP ARTIYORFuara ilişkin bilgi veren Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Mesud Yılmaz, 'Türkiye'den yılda 20 bin öğrenci sadece akademik amaçlı yurt dışına gidiyor. Bunun dışında lise, dil eğitim ve yaz okulu programı kapsamında gidenler de var. Her program için farklı ülkeler popüler. Son 2 yılda döviz kurlarındaki artışla beraber yurt dışına giden öğrenci sayısında düşüş olmuştu. Fakat özellikle son 6 ayda talep yeniden arttı. Fuara da ilk saatlerde beklediğimizden daha fazla neredeyse iki katı öğrenci geldi. Bu yıl fuara 150 üzerinde okul katıldı' diye konuştu.DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ YÜKSELEN TRENDÖzellikle Almanya, Avusturya gibi ülkelere talebin arttığını belirten Yılmaz, 'Ayrıca bu yıl sadece, ABD, Kanada, İngiltere'deki okullar değil Azerbaycan, Sırbistan, Litvanya, Ukrayna, Çin gibi ülkelerden de üniversiteler var, ilgi ciddi olarak arttı. Doğu Avrupa ülkelerine ilgi daha da fazla. Özellikle Almanya, Avusturya gibi eğitimin ücretsiz olduğu ülkeler talep ediliyor. Ukrayna, Macaristan, Polonya gibi daha ekonomik ülkeler de tercih ediliyor. Çin, Malezya, Singapur gibi destinasyonlar da artık talep edilen ülke sıralamasına girdi' dedi.YURT DIŞI EĞİTİMİ ÇEŞİTLENDİEğitim için tercih edilen ilk üç ülkeyi sıralayan Yılmaz, 'Fuar sayesinde veliler, öğrenciler bilgiye daha rahat erişiyor. Yurt dışı eğitimi hem çeşitlendi hem son 6 ayda talep de ciddi artış oldu. Öğrenciler fuarda, eğitimin maliyetini, eğitim sonrası fırsatları, okulların imkanlarını ilk ağızdan öğreniyor. En çok tercih edilen ülke ABD onu İngiltere izliyor üçüncü sırada ise Kanada göçmenlere sunduğu fırsatlardan dolayı yer alıyor' ifadelerini kullandı.2019 YILI AKARE YURTDIŞI EĞİTİM FUARLARI TAKVİMİFuarın Genel Koordinatörü Sera Sandra Arpacı ise, 13 Ekim'de Harbiye Hilton da fuar Harbiye Hilton da devam edecek. 14 Ekim'de saat 14.00-19: 00 arasında İstanbul Bostancı Dedeman Otel'de, 16 Ekim'de 14.00-19: 00 saatleri arasında Ankara Sheraton Otel'de, 18 Ekim tarihinde ise 14.00-19: 00 da ve İzmir Hilton Otel'de yurt dışı eğitim fuarı düzenleyeceğiz. Her şehirde fuardan bir saat önce 12.00'de başlayan insan kaynakları seminerlerimiz olacak? dedi.'10 BİN ÖĞRENCİ HEDEFLİYORUZ'Arpacı, '150 üzeri okulun temsilcileri fuarda ve öğrenciler birebir bilgi alıyor. Öğrencilere, okulların sunduğu eğitim ve fiyatları direk olarak aktarılıyor. Ayrıca okulların burs olanaklarından faydalanabiliyorlar. Talep çok, 10 bin öğrenci hedefliyoruz' diye konuştu.Fuar ücretsiz olup akare.com.tr adresinden ücretsiz online kayıt olunabilir.