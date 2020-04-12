İSTANBUL AKŞAM SAATLERİNDE HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ/EK GÖRÜNTÜYLE

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde akşam saatlerinde sokaklar ve caddeler tamamen boş kaldı. Ana yollara çıkan güzergahlarda polis denetim noktaları oluşturuldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında büyükşehirlerde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün akşam saatlerinde şehrin yolları ve meydanları tamamen boş kaldı. Vatandaşın sokağa çıkma yasağına uyması üzerine şehir adeta hayalet kente döndü. Polis ekipleri ana caddelere çıkan yollara ve sokaklara denetim noktaları oluşturdu.

Görüntü dökümü:

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-Eminönü Meydandan görüntü

-Bakırköy Meydandan görüntü

-D-100 Karayolundan görüntü

-Bakırköy sahil yolundan görüntü

-Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ

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-Üsküdar Meydandan detaylar

-Kız Kulesinden detaylar

-Kadıköy sokaklarından detaylar

-Kadıköy Meydanıdan detaylar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul