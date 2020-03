İstanbul altan elmas: konut almak için doğru zaman

Altan Elmas: Konut almak için doğru zamanGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- Konut almak için bu dönemin doğru olduğunu belirten Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 'Yurt dışından ülkemize ciddi anlamda bir talep var. Son dönemde en fazla konutu Çin'e satıyoruz. Türkiye güvenli bir liman ve bunu herkes görüyor' dedi. Elmas, 2'nci el konut satışlarında da ciddi bir artış olduğunu vurguladı.Girişimci İş Adamları Vakfı'nın (GİV) her ay düzenlediği 'Girişimci Buluşmaları'nın bu ayki konuğu Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas oldu. Programda katılımcılarla tecrübelerini paylaşan Elmas, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Yabancıya konut satışında performansımız fena değil. Geçen seneye göre yüzde 25 gibi bir artış söz konusu. Son dönemde en fazla konutu Çin'e satıyoruz. Türkiye güvenli bir liman ve bunu herkes görüyor. 250 bin dolara vatandaşlık hakkının düşürülmüş olması konut alımında önemli ve itici bir güç oluşturdu' diye konuştu.'İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR'2019'un ikinci yarısından itibaren faizlerin hızlıca geri gelmesiyle, konut kredi mekanizmasının da çalışmaya başladığını belirten Elmas, aralık ayında da tüm zamanların en yüksek satış rakamına erişildiğini ifade etti.2019'u sektör olarak kötü kapatmadıklarını ifade eden Elmas, '2'nci el konut satışlarında ciddi bir artış var. 1'inci el biraz daha zayıf kaldı. Zaman içerisinde 1'inci el de toparlanacaktır. Ocak ayına da fena bir başlangıç yapmadık. Geçen senenin yüzde 55 üstünde bir satış performansı var. Bu da iyi bir tablo. 1'nci ve 2'nci elde yükseliş var' dedi.'YABANCIYA KONUT SATIŞINDA YÜZDE 25 ARTIŞ VAR'Sektörün yüklerinin bir kısmını geride bıraktığını dile getiren Elmas, şunları söyledi:'Yabancıya satışta da performansımız fena değil. Yine geçen seneye göre yüzde 25 gibi bir artış söz konusu. Yurt dışında ülkemize ciddi anlamda bir talep var. Son dönemde en fazla konutu Çin'e satıyoruz. Türkiye güvenli bir liman ve bunu herkes görüyor. 250 bin dolara vatandaşlık hakkının düşürülmüş olması konut alımında önemli ve itici bir güç oluşturdu. Döviz kurlarının artmasıyla gayrimenkul fiyatları Türkiye'de şu anda çok uygun. İstanbul dünya metropolü ve dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Ama dolar bazında ortalama konut fiyatımız 800 doların altında. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla şuanda her taraf için çok cazip bir imkan var. İnsanlar da bunu görüyorlar. Bizler de pazarlama gayretindeyiz. Yurt dışında ofisler açıyoruz, gerekli tanıtımları yapıyoruz. Böyle olunca da Türkiye'nin döviz girdisi de konut sektörü üzerinden artarak devam edecek.''KONUT ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN''Konut almak için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum' diyen Elmas, 'Çünkü yüzde 30 ila 50 arası lükslüğüne, kullanılan malzemeye göre farklılık arz ederek konut rakamlarında maliyet artışları söz konusu. Eski maliyetle oluşan konutlar tükendikçe yeni maliyetle oluşan konutlar devreye giriyor. Arz da artık tükeniyor. Stoklar da ciddi anlamda erimeye başladı. Bir miktar fiyat artışlarını da görebiliyoruz. Özellikle 2'nci elde yüzde 15 civarında bir fiyat artışı görülüyor. Bazı bölgelerde daha fazla iken bazı bölgelerde bu durum daha az. Bu artışlar 1'nci ele daha yansımadı. Şuanda üretici herhangi bir fiyat artışını çok fazla yansıtabilmiş durumda değil. Ama önümüzdeki dönemlerde yansıyacaktır. İlk yarıda almak daha doğru olur diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.'2020'DE REKOR KIRABİLİRİZ'Konut kredi mekanizmasının çalışmasının önemine değinen Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:'2020'de inşallah rekor kırabiliriz. Konut kredi mekanizmasının çalışması önemli. Kredi mekanizması önemli, orada uygulanan rakamlar önemli, kamu bankalarımız hep buna öncülük yapıyorlar. Vade de 180 aya çıktı. O da çok önemli bir düzenleme. Genelde hep 10 yıl, yani 120 ay kullanılmıştı. 2019'dan itibaren 180 ay da artık kullanılıyor. Faizler düştükçe ki bizim beklentimiz her zaman sıfır olması yönündedir. Vatandaşlarımızın bir şeye sahip olabilmesi için beklentimiz bu yöndedir. Bu durum için olmaz demeyelim. Batıda bugün negatif faizle bile konut kredileri 30 yıl vadeli kullanılıyor. Özellikle kuzey ülkelerinde. O günler umuyoruz ki ülkemize de gelir.'