İstanbul
Altın Zambak Ödülleri sahiplerini bulduTGRT Haber'e Altın Zambak ödülü
İSTANBUL - Beşiktaş
'ta düzenlenen İstanbul Altın Zambak Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin
aldı. İş, spor, ve sanat dünyasın en iyilerinin buluştuğu İstanbul Altın Zambak Ödülleri, Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi
'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen gecede TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin halkın oylarıyla belirlendiği yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü aldı. Gecede Beşiktaş Spor Kulübü
Başkanı Fikret Orman
yılın en iyi kulüp başkanı ödülüne layık görülürken, yılın en iyi belediyesi ödülü Beşiktaş Belediyesi
'nin oldu. Ödül, Beşiktaş Belediyesi adına Başkan vekili Tahir Doğaç'a verildi.Yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü alan TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin yaptığı konuşmada, "Bu TGRT Haber ailesinin başarısı. Ben sadece bir aracıyım. Onlarsız olmaz. Teşekkür ederim" dedi.
Beşiktaş Belediyesi,Bülent Çöltekin,Beşiktaş,İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 00:44