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İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NIN BAHÇESİNE 500 FİDAN DİKİLDİ

İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ının bahçesine "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 500 fidan dikildi.

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:16İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI'NIN BAHÇESİNE 500 FİDAN DİKİLDİ
İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'ının bahçesine  "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 500 fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe nefes" kampanyasında adliyenin anaokulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Ömer Kurtuluş Aksoy, İsmail Değirmenci, İhsan Kamil Akçadırcı, Ramazan Öksüz, adliye personeli, anaokulundaki çocuklar ve denetimli serbestlik kapsamındaki mahkumlar katıldı.

Kampanyaya ilişkin açıklama yapan Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy, "Buraya toplanmamızın amacı 11 Kasım saat 11.11'de bütün çapında 11 milyon fidan dikimi etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı; Türkiye'de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır. Sloganı da; 'bugün fidan yarın nefestir'. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesiller yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar" dedi.

Etkinlik kapsamında adliyenin bahçesine 500 fidan dikildi.

Görüntü dökümü:

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-Etkinliğe katılanların fidanların önünde toplu fotoğrafları

-Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy'un kısa açıklaması

-Etkinliğe katılan Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Aksoy, başsavcıvekilleri, çocuklar ve adli hükümlüler ile adliye personelinin fidan dikmeleri

-Etkinlikten genel ve detay görüntü


- İstanbul

Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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